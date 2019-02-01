Başkent Ankara'da "16. Ülkeler El Sanatları, Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tarihtaş Milletler Toplulukları İnceleme Araştırma Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Çamlıdere Belediyesi iş birliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuara, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, eski AK Parti Milletvekili Haluk İpek, REM Fuar Proje Koordinatörü Remzi Çayır ve İran ile Sudan Büyükelçiliği yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Saparbekuly, Türkiye'nin, dünyanın medeniyet merkezinde yer aldığını ve Avrasya coğrafyasında meydana gelen önemli gelişmelere şahit olduklarını söyledi.

Saparbekuly, "Bu organizasyonun daha kapsamlı bir şekilde devam etmesini diliyorum. Bu fuarın kültürel unsurları yansıtmasıyla birlikte değerlerimizi gelecek nesillere aktarmaktan mutluyuz." dedi.

- "Burada gördüklerimizden sonra Orta Asya'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz"