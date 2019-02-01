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Başkentte "16. Ülkeler El Sanatları, Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Fuarı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 17:06 | Son Güncelleme

Başkentte "16. Ülkeler El Sanatları, Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Fuarı"

Başkent Ankara'da "16. Ülkeler El Sanatları, Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tarihtaş Milletler Toplulukları İnceleme Araştırma Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Çamlıdere Belediyesi iş birliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuara, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, eski AK Parti Milletvekili Haluk İpek, REM Fuar Proje Koordinatörü Remzi Çayır ve İran ile Sudan Büyükelçiliği yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Saparbekuly, Türkiye'nin, dünyanın medeniyet merkezinde yer aldığını ve Avrasya coğrafyasında meydana gelen önemli gelişmelere şahit olduklarını söyledi.

Saparbekuly, "Bu organizasyonun daha kapsamlı bir şekilde devam etmesini diliyorum. Bu fuarın kültürel unsurları yansıtmasıyla birlikte değerlerimizi gelecek nesillere aktarmaktan mutluyuz." dedi.

- "Burada gördüklerimizden sonra Orta Asya'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

El örmesi ürünler, halılar, akik tesbihler ve el yapımı tablolar gibi birçok yöresel parçanın yer aldığı fuara 40 ülke katıldı.

Fuarda Türkmenistan standı yetkililerinden Gurban Bibi Kalınsazoğlu, ilgiden son derece memnun olduklarını ve seneye tekrar bu fuara katılmak istediklerini söyledi. Kalınsazoğlu, yöresel kıyafetler giyerek satış yaptıklarını ve bunun ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandığını belirtti.

Fuarı gezen Selçuk Tunç ve Gülsüm Kılıç çifti de "Fuarı ortak kültür açısından çok olumlu bulduk ve burada gördüklerimizden sonra Orta Asya'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Fuar alanında, Kazak ve Kırgız dans ekipleri yöresel kıyafetlerle çeşitli gösteriler düzenlerken Kırım Tatarları ve Uygur Türklerine ait ezgiler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fuar, 10 Şubat'a kadar gezilebilecek.

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Abzal Saparbekuly Rem Fuar Tarihtaş Milletler Toplulukları tika TÜRKSOY

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