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Başkent’te 2 ayrı kaza: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 01:33 | Son Güncelleme

Başkent’te akşam saatlerinde meydana gelen iki ayrı kazada toplam 1 kişi yaralanırken, araçlarda ise hasar oluştu.Ankara’da akşam saatlerinde iki ayrı kaza meydana geldi.Çankaya ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinden Kızılay istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AG 1777 plakalı araç, kontrolden çıkarak önce 06 AB 5109 plakalı otomobile, ardından da 06 AGT 655 plakalı araca çarptı.

Başkent’te akşam saatlerinde meydana gelen iki ayrı kazada toplam 1 kişi yaralanırken, araçlarda ise hasar oluştu.
Ankara’da akşam saatlerinde iki ayrı kaza meydana geldi.
Çankaya ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinden Kızılay istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AG 1777 plakalı araç, kontrolden çıkarak önce 06 AB 5109 plakalı otomobile, ardından da 06 AGT 655 plakalı araca çarptı. Kazaya, arkadan gelen 4 aracın daha karışması sonucunda olay, 6 araçlı zincirleme kazaya dönüştü.
Olayda, 06 AG 1777 plakalı araçta bulunan bir kadın yaralandı. Yaralı kadın, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle, Atatürk Bulvarı Kızılay İstikametinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
Lastiği karşı şeride fırladı
Keçiören İlçesinde meydana gelen bir başka kazada ise merkezden Keçiören istikametine seyir halinde olan 06 BF 3603 plakalı otomobil, Fatih Köprüsü üzerinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerler koparak köprüden aşağı düşerken, aracın bir lastiği ise karşı şeride fırladı. Karşı şeritteki bir aracın ön kısmına çarpan lastik, karşı şeritteki otomobilde hasara neden oldu.
Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmadı.
Trafik akışının kısa süre kontrollü olarak sağlandığı olayda, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.
Polis, her iki olayla ilgili inceleme başlattı.

Başkent’te 2 ayrı kaza: 1 yaralı

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