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Başkent’te 2 ayrı trafik kazası: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 07:46 | Son Güncelleme

Ankara’da gece saatlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Mamak İlçesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde Kırıkkale istikametine seyreden 72 DY 937 plakalı otomobilin sürücüsü Eray Y., direksiyon hakimiyetini kaybederek önce, Nuh Naci C.

Ankara’da gece saatlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mamak İlçesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde Kırıkkale istikametine seyreden 72 DY 937 plakalı otomobilin sürücüsü Eray Y., direksiyon hakimiyetini kaybederek önce, Nuh Naci C. (25) yönetimindeki 06 HYD 06 plakalı araca daha sonra da yoldaki beton bariyerlere çarptı.
Saat 01.00 sularında gerçekleşen kazada, 72 DY 937 plakalı araçta bulunan, sürücü Eray Y. ile birlikte Sedanur V., Zehra Ç., Rüveyda M. ve Rana D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza yerinde trafik akışını yaklaşık bir saat kontrollü olarak tek şeritten sağladı.
Kullanılamaz hale gelen 72 DY 937 plakalı otomobilin çekici marifetiyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
Aydınlatma direğini yerinden söktü
Alınan bilgilere göre, Batıkent İlçesi Yeni Batı Mahallesi 2369’uncu Sokakta meydana gelen bir başka kazada ise seyir halinde olan 06 GC 4296 plakalı otomobilin ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsü, aracının kontrolünü kaybederek yol üzerindeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü yara almazken, araçta bulunan U.Y. yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, aydınlatma direği de yerinden sökülerek, yola devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı U.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, kaza nedeniyle sokağı trafiğe kapattı.
Polis ekipleri, her iki kazaya ilişkin de inceleme başlattı.

Başkent’te 2 ayrı trafik kazası: 7 yaralı

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