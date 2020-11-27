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Başkent’te 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

27.11.2020 12:41 | Son Güncelleme:
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Başkent’te 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yapılan uygulamada yakalanan 78 düzensiz göçmeni Ankara’ya getirdikleri tespit edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılan Şube Müdürlüğü ekiplerince saat 15.00 sıralarında Ankara-İstanbul Çevreyolu Eryaman mevkiinde yapılan uygulamada iki otobüs durduruldu.

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yapılan uygulamada yakalanan 78 düzensiz göçmeni Ankara’ya getirdikleri tespit edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılan Şube Müdürlüğü ekiplerince saat 15.00 sıralarında Ankara-İstanbul Çevreyolu Eryaman mevkiinde yapılan uygulamada iki otobüs durduruldu. Durdurulan ilk araçta 2 şoför ile pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan 23 Afganistan, 9 Pakistan ve 6 Bangladeş olmak üzere toplam 38 kaçak göçmen yakalandı. Durdurulan diğer araçta ise 2 şoför ile 21 Afganistan, 11 Bangladeş ve 8 Pakistan olmak üzere toplam 40 kaçak göçmen yakalandı. Araç şoförleri, yedek şoförler ve araçta bulunan toplam 78 yabancı uyruklu şahıs gerekli adli ve idari işlemleri yapılmak üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 4 araç şoföründen H.K. ve K.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.D. ve B.İ.S. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Başkent’te 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

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