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  4. Başkent’te 2 hırsız şuçüstü yakalandı...Mobilyaları böyle çaldı

Başkent’te 2 hırsız şuçüstü yakalandı...Mobilyaları böyle çaldı

07.02.2021 07:56 | Son Güncelleme:
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ANKARA (İHA)-Ankara’nın Altındağ ilçesinde, 2 mobilya dükkanındaki eşyaları çalan iki hırsız, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

ANKARA (İHA)-Ankara’nın Altındağ ilçesinde, 2 mobilya dükkanındaki eşyaları çalan iki hırsız, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık şüphelileri gözaltına alınırken, çalınan eşyalar da sahiplerine teslim edildi.
Altındağ ilçesi Önder Mahallesi Karacakaya Caddesi’ndeki mobilya mağazasının sahibi T.Y. sabah saatlerinde dükkanına geldiğinde giriş kapısının zorlanarak açıldığını fark etti. Dükkanından 3 parçalı mobilya takımı, 5 parça köşe takımı ve 2 parça müzik setinin çalındığını fark eden T.Y., durumu polise ihbar etti. Polisin yaptığı incelemede iş yerinden toplam 30 bin lira değerinde mobilya çalındığı tespit edildi.
Bu olaydan 6 gün sonra ise aynı mahallede bulunan A.A.’ya ait mobilya mağazasında gerçekleşen hırsızlık olayında, 2 koltuk takımı, 1 televizyon, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 kayıt cihazı çalındı. Hırsızlık anının görüntüleri, iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansırken görüntülerde, şüphelinin koltuk takımını tek başına sırtlayarak iş yerinden çıkardığı görüldü. Polis ekipleri, yapılan görüntü incelemeleri neticesi olayda kullanılan 06 VCU 65 plakalı kamyonun peşine düştü. Olay sırasında kamyonun sahibinin kardeşi Orhan A. (45) tarafından kullanıldığını belirleyen ekipler, kimliği tespit edilen şüphelinin Başak Mahallesi’ndeki ev adresine geldiklerinde Orhan A. ve Hasan G.’yi (35) çaldıkları koltuk takımını kamyondan indirirken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen tüm çalıntı mallar bulunarak sahiplerine iade edildi. Ayrıca, gözaltına alınan 2 şüphelinin, hırsızlık ve güveni kötüye kullanmaktan 14 suç kaydının olduğu tespit öğrenildi.

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