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Başkentte "2. Master Of Cake Pasta Yarışması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 17:10 | Son Güncelleme

Master Of Cake Organizasyonları Koordinatörü Zümra Uludoğan: - "Festival genelinde 500'ün üzerinde pastacıyı ağırlıyoruz"

Yurt içi ve dışından pasta ustaları, 2. Uluslararası Master Of Cake Başkent Pasta Yarışması-Pastacılık ve Çikolata Festivali'nde hünerlerini sergiledi.

Master Of Cake Organizasyonları Kurucu Genel Koordinatörü Zümra Uludoğan, bir otelde düzenlenen festivalde yaptığı konuşmada, farklı şehirlerde ulusal ve uluslararası pasta ve pastacılık festivalleri düzenlediklerini söyledi.

Samsun'dan doğan markanın şimdi uluslararası platformda olduğunu belirten Uludoğan, bugün Başkent festivalinin ikincisini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İki gün sürecek festivalde, Avrupa ülkeleri, İran, Irak ve Azerbaycan'dan katılımcılar olduğunu dile getiren Uludoğan, "Yarışmada çok başarılı, dünya standartlarında eserler yarışıyor. Festival genelinde 500'ün üzerinde pastacıyı ağırlıyoruz. Yarışmaya kategori bazında katılan pasta sayısı 140. Uluslararası platformda hedefimiz 100-150 arasıydı. Hedefimizi üst düzeyde tutturmuş olduk." diye konuştu.

Uludoğan, festivalde Nurcan Özkara ve ekibinin yaklaşık bir aylık süreçte hazırladığı pastadan masal köyü bulunduğunu aktararak, "Katılımcılarımız, o masal köyünde gezerek, ağaçtan kurabiye toplayabiliyorlar." dedi.

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master of cake pasta festivali Zümra Uludoğan

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