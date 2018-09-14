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Başkentte 2 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 09:47 | Son Güncelleme

Başkentte 2 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 2 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildiği bildirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde bir depoda kaçak tütün ve tütün mamulleri bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Depoya baskın düzenleyen ekipler, çuvallarda ve yere serilmiş 2 ton 600 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Polis ekipleri, depoyu kullandığı tespit edilen H.A'yı gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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batıkent kaçak tütün Yenimahalle

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