Başkent’te 23 polise FETÖ’den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunduğu belirlenen 23 eski polis hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 17’si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan 1’i eski komiser, 1’i eski komiser yardımcısı, 21’i eski polis memuru olan, 21’i kamudan ihraç edilmiş, 2’si emekli toplam 23 şüpheli hakkında Ankara, Denizli, Kırşehir, Adana, Sivas, Muğla ve Bolu illerinde gözaltı kararı verilmiştir. Şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır” denildi.



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