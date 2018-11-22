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Başkentte "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 22:36 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında konser ve dans gösterisi düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen etkinlikte, Seher Dilovan konser verdi, Anadolu Ateşi dans gösteri sundu.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğretmenler, MEB Şura Salonu'nda "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen program, renkli görüntülere sahne oldu.

Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan'ı dinleyen öğretmenler, Anadolu Ateşi'nin geleneksel müzikler eşliğindeki dans gösterisini yeğeniyle izledi.

Etkinliğe, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı.

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24 Kasım Öğretmenler Günü meb Milli eğitim Bakanlığı

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