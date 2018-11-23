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Başkentte "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 18:35 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, "24 Kasım Öğretmenler Günü" kapsamında hafta boyunca düzenlenen etkinliklere katılmak için 81 ilden gelen öğretmenler Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni gezdi - Yahya Kemal İlkokulunda sınıf öğretmeni Fatma Sarıtiken: "24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri dolu dolu geçiyor. Arkadaşlarımızla muhabbet etme, onların yaptıkları projelerden esinlenme fırsatı doğdu bizler için. Bireysel olarak Ankara'ya geldiğimizde gezemeyeceğimiz yerleri de görme fırsatı bulduk" - Mardin Artuklu Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Mehtap Bilen: "Bakanımızın böyle bir projeyle bizi buraya getirmesi bizlere ne kadar çok değer verdiğinin bir ifadesidir"

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "24 Kasım Öğretmenler Günü" kapsamında hafta boyunca düzenlenen etkinliklere katılmak için 81 ilden gelen öğretmenler Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni gezdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında, başarılı çalışmalara imza atan ve mesleğinde fark yaratan öğretmenleri Ankara'da ağırlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda 81 ilden gelen ve başkentte çeşitli etkinliklere katılan 130 öğretmen, bugün de Altındağ ilçesindeki Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni gezdi.

Kayseri Özvatan Atatürk Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni Doğu Suat Kalyon, Ankara'ya geldiklerinden beri birçok etkinliğe katıldıklarını belirterek, Bakanlığın öğretmenleri bir araya getirmek ve fikirlerini almak için yaptığı etkinlik ile e projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ankara'ya Kahramanmaraş'tan gelen Yahya Kemal İlkokulunda sınıf öğretmeni Fatma Sarıtiken, Öğretmenler Günü'nü etkinliklerle kutlama fırsatı buldukları için mutlu olduklarını söyleyerek, şunları dile getirdi:

"Bir haftaya yayılmış 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri dolu dolu geçiyor. Arkadaşlarımızla muhabbet etme, onların yaptıkları projelerden esinlenme fırsatı doğdu bizler için. Bireysel olarak Ankara'ya geldiğimizde gezemeyeceğimiz yerleri de görme fırsatı bulduk."

Görev yaptığı ili Ankara'da temsil etmenin gururunu yaşadığını ifade eden Mardin Artuklu Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Mehtap Bilen de "Bakanımızın böyle bir projeyle bizi buraya getirmesi bizlere ne kadar çok değer verdiğinin bir ifadesidir." dedi.

Bilen, çocukların yetişmesinde öğretmenlere büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayarak, "Doktorumuzu da mühendisimizi de yetiştiren bizleriz. Biz buraya geldiğimiz zaman daha farklı ortamları yaşadık. Kendi başımıza gezemeyeceğimiz, göremeyeceğimiz yerleri Bakanlığımızın bize sağladığı imkanlarla gördük. Hem ağırlandık hem gezdik hem de eğlendik. Umarım gelecek senelerde bizden sonraki arkadaşlarımız da bu ortamı gelip yaşar, bu ortamdaki duyguları bizim gibi onlar da hisseder." ifadelerini kullandı.

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