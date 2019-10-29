Başkentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus’taki eski Meclis binasına geçit töreni düzenlendi. Vatandaşlar, Opera Köprüsü üzerinden geçişin yapıldığı güzergaha karanfil bıraktı. TBMM önünde saat 14.00’te başlayan geçit töreni dolayısıyla Atatürk Bulvarı üzerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Bulvara çıkan bütün yollar ve bariyerler 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni önlemede etkin rol oynayan hafriyat kamyonlarıyla kapatılırken çevik kuvvet ve atlı polisler güzergahta güvenliği sağladı. Kortejde askeri birlikler, polis ekipleri, mehter takımı, gazi ve şehit yakınları, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi’ne ait askeri kıyafetler giyen askerler ve sivil savunma ekipleri yer aldı. Geçit töreni boyunca yol kenarında bulunan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla polis ve askerlere sevgi gösterilerinde bulundu. Vatandaşlar, görkemli geçit törenini telefonlarıyla da kaydetmeyi ihmal etmedi. Kortejde gazileri taşıyan araçta geçişini yapan Gülten Tosun, 45 sene önce Kıbrıs’ta gazi olduğunu söyledi. Tosun, “Ben kendim gaziyim beyim değil. Kıbrıs’ta gazi oldum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’yla gurur duyuyorum. Babam da İstiklal Madalyalı. Türk gençliği vatanına, bayrağına, toprağına sahip çıksın” dedi.

“Ne mutlu Türk’üm diyene”

Geçiş törenini polis barikatlarının arkasından büyük bir coşkuyla takip eden Kuzey Demirci, “Bu bayramı bize Atatürk armağan etti. Yaşasın Cumhuriyet” ifadelerini kullandı.

Geçişi Kızılay’da takip eden Ayla Ulak, “Çok mutluyum ve gururluyum. Daha ne söylenebilir. Her sene Anıtkabir’e giderim. Buradan Türk gençliğine; Atatürk’ün yolundan ayrılmasınlar. Ne mutlu Türk’üm diyene” şeklinde konuştu.

"Cumhuriyetin ilelebet sürmesi için 5 vakit dua ediyorum"

Asker kızı, asker eşi ve asker annesi olduğunu söyleyen ve geçiş esnasında duygulanarak gözleri nemli korteji izleyen bir vatandaş, "Şu an çok duygulandım. Nice yıllar nasip etsin Allah inşallah. Milli bayramlarda çok duygulanıyorum. Kökenim asker hiçbir bayramı kaçırmam. Çok şükür Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni bize bağışladı. İlelebet sürmesi için 5 vakit dua ediyorum. Hiçbir zaman Atatürk’ümün nutukları kulağımızdan gitmesin. Türkiye Cumhuriyeti’nde başta ordumuz olmak üzere insanlar birbirlerini sevsin istiyorum” dedi.