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Başkent’te 3 araca çarpan otomobil, dükkana girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 06:31 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil, 3 araca çarptıktan sonra yolun karşısındaki dükkana girdi.Kaza, saat 02.30 sularında Ankara’nın Çankaya ilçesi Fakülteler Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil, 3 araca çarptıktan sonra yolun karşısındaki dükkana girdi.
Kaza, saat 02.30 sularında Ankara’nın Çankaya ilçesi Fakülteler Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi üzerinde meydana geldi. Onur Ş. yönetimindeki 06 BNS 603 plakalı otomobil, Cemal Gürsel Caddesi üzerinde Kızılay istikametinde ilerlerken, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, önce park halinde bulunan 3 araca daha sonra ise yolun karşısına geçerek bir restorana girdi. Kazanın etkisiyle, park halindeki 3 araçta ve dükkanda maddi hasar meydana gelirken dükkana giren otomobil ise kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken kazada yaralanan olmadığı tespit edildi. Hasar gören dükkandaki doğalgaz borusunun zarar görmesi üzerine itfaiye ekipleri, dükkanın doğalgaz hattını keserek herhangi bir doğalgaz kaçağının olup olmadığını tespit etmeye çalıştı.
Linç girişimini bekçiler önledi
Kazada, otomobillerine çarpan sürücüyü fark eden araç sahipleri, sürücü Onur Ş,’yi darp etmek istedi. Çevredeki vatandaşların da müdahil olduğu olayda sürücü Onur Ş., linç edilmekten son anda bekçilerin gayreti sonucu kurtarıldı. Öfkeli kalabalığın arasında kalan sürücü, polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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