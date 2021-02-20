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Başkentte 3 köpeğin şüpheli ölümü

20.02.2021 17:48 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Altındağ ilçesinde 3 köpek ölü olarak bulundu.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde 3 köpek ölü olarak bulundu. Yan yana bulunan köpeklerin zehirlendiği ü öne sürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Altındağ Çamlık TOKİ Blokları yanında bulunan inşaatın önünde 3 köpek yan yana ölü olarak bulundu. Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü düşünen bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler gönderildi. Olay yerine gelen Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilisi, şüpheli şekilde ölen 3 köpeğin cesetlerine nekropsi yapılması için Veteriner Araştırma Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne sevk etti. Köpeklerin yanında bulunan meyve suyu şişesi köpeklerin zehirlenmiş olabileceğini akıllara getirdi.
Köpeklerin cesedini görüp polis ihbarda bulunan İbrahim Akçakoca, çocuğuyla markete giderken köpekleri görüp polise haber verdiğini, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü düşündüğünü anlattı.

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