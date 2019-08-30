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Başkentte "30 Ağustos Zafer Parkı" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 17:52 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesince 166 bin metrekarelik alan üzerine kurulan 30 Ağustos Zafer Parkı vatandaşların hizmetine girdi

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince 166 bin metrekarelik alan üzerine kurulan 30 Ağustos Zafer Parkı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı etkinlikle açıldı.

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yanında bulunan parkın açılışında, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konser verdi. Mehteran takımı ve FOMGET Halk Dansları Topluluğu üyeleri gösteri sundu.

Daha sonra açılışı yapılan parkı gezen ve yetkililerden bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin 1994 yılında belediyeye geçtiğini ve o tarihten bu yana atıl kaldığını söyledi.

Yavaş, buranın belediyenin bakım için para harcadığı bir bölge olduğunu öğrenince alanı, halkın hizmetine sunmaya karar verdiklerini ve çok az masrafla parka dönüştürdüklerini anlattı.

Mansur Yavaş, "Ailelerin burada piknik yapmasını istiyoruz. Sadece yürüme yolu var. Bin 500 metre, yine bin 500 metre kadar bisiklet yolu var. Aileler buraya çocuklarıyla gelebilecekler. Araç girişine yasak." ifadelerini kullandı.

- Pakistan papağanlarına ev sahipliği yapıyor

Pakistan papağanlarına da ev sahipliği yapan park, 166 bin metrekarelik alana kurulu.

Bisiklet, yürüyüş ve koşu yolu ile oturma gruplarının da yer aldığı parkta vatandaşlara ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunuluyor.

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"30 Ağustos Zafer Parkı" Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

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