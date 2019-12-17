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Başkentte 300 adet yasaklı doğum kontrol hapı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 08:44 | Son Güncelleme

Ankara’da, satış yasağı getirilen 300 adet doğum kontrol hapı, düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

Ankara’da, satış yasağı getirilen 300 adet doğum kontrol hapı, düzenlenen operasyonla ele geçirildi. İlaçları yasa dışı yollarla şehre sokmaya çalışan 2 zanlı gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, satış yasağı bulunan doğum kontrol haplarının yasa dışı yollarla Ankara’ya getirileceği bilgisine ulaştı. İlaçların İzmir’den Ankara’ya getirileceği istihbaratı üzerine AŞTİ’de önlem alan ekipler, M.V. ve B.V.’yi üzerlerindeki 300 adet yasaklı doğum kontrol hapıyla yakaladı.
Türkiye’de kullanımı yasaklanan ilaçların bilinçsiz kullanımı nedeniyle pek çok kadının ölümden döndüğü belirtildi. Mide ilacı diye adlandırılan ilaçların rant elde etmek isteyen kişilerce yurt dışından illegal yollarla temin ederek yüksek fiyatlara piyasaya arz edileceği kaydedildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Ankara'da yasaklı 300 doğum kontrol hapı gele geçirildiAnkara'da yasaklı 300 doğum kontrol hapı gele geçirildi
Ankara'da yasaklı 300 doğum kontrol hapı gele geçirildiAnkara'da yasaklı 300 doğum kontrol hapı gele geçirildi
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