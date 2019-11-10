Başkentte 3,4 büyüklüğünde deprem

Ankara'n\u0131n Mamak il\u00e7esinde 3,4 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.\nAfet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan (AFAD) yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re saat 13.11'de Mamak'ta 3,4 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem kaydedildi.\nSars\u0131nt\u0131, yerin 7 kilometre derinli\u011finde olu\u015ftu.Yer: Dolmabah\u00e7e! Tarihi kalabal\u0131kKarde\u015fini \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen a\u011fabey: Ayarlanan ifadeyi kabul ettimSiirt\u2019te minib\u00fcs devrildi: 2 yaral\u0131
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