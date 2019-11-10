Başkentte 3,4 büyüklüğünde deprem

Ankara'nın Mamak ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre saat 13.11'de Mamak'ta 3,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.

