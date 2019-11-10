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Başkentte 3,4 büyüklüğündeki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 14:09 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği: - "Mamak ilçesinde meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki deprem üzerine Valiliğimizce yapılan ilk incelemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı bulunmamaktadır" - Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: - "Ekiplerimiz her ihtimale karşı teyakkuz halindedir"

Ankara Valiliği, Mamak ilçesinde meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan ilk incelemeye göre herhangi bir can ya da mal kaybı bulunmadığını bildirdi.

Saat 13.11'de meydana gelen, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de hissedilen depremin ardından Valilikten açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İlimiz Mamak ilçesinde meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki deprem üzerine Valiliğimizce yapılan ilk incelemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

- Mansur Yavaş'tan paylaşım

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter hesabından "Mamak merkezli 3,4 büyüklüğünde yaşadığımız deprem için tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Belediyemize şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı gelmemiştir. Ekiplerimiz her ihtimale karşı teyakkuz halindedir." paylaşımında bulundu.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş deprem Mamak

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