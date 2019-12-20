Başkent’te 38 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara’da iki araçta 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, Ankara-Konya yolu Gölbaşı istikameti Sanayi uygulama noktasında şüphelenilerek durdurulan iki araçta ülkeye illegal yollardan giriş yapan Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu göçmenler olduğunu belirledi. Yakalanan 38 düzensiz göçmen ile araç sürücüleri N.B, C.C.P. ve E.S. gözaltına alındı.

Göçmenlerin Van’dan Ankara ve İstanbul’a götürüldükleri belirlendi. Araç sürücülerinin Ankara’ya gelene kadar güzergahtaki polis ve jandarma uygulamalarını baypas ettikleri tespit edildi. Kaçak göçmenleri taşıyan 3 sürücü, göçmen kaçakçılığı suçundan yasal yasal işlem yapılarak Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

