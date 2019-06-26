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Başkent’te 4 katlı kaçak yapı yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 17:51 | Son Güncelleme

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 2 katlı binanın üzerine kaçak yapılan 4 kat belediye ekipleri tarafından yıkıldı.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gölbaşı ilçesinde daha önce 2 katlı ikamet olarak kullanılan yapının kaçak şekilde yeniden imar edilmeye çalışıldığı ve mevcut alanının genişletildiği bilgisini alınca harekete geçti.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 2 katlı binanın üzerine kaçak yapılan 4 kat belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gölbaşı ilçesinde daha önce 2 katlı ikamet olarak kullanılan yapının kaçak şekilde yeniden imar edilmeye çalışıldığı ve mevcut alanının genişletildiği bilgisini alınca harekete geçti. Gerekli incelemeler ve çalışmalar yapıldıktan sonra yıkım kararı verildi. Gölbaşı Belediyesi ekipleri, çevrede alınan güvenlik önlemleri sonrasında yıkımı gerçekleşti. Yıkım çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Vedat Çiftçi de takip etti. Kaçak yapının daha önce 2 katlı ikamet olarak kullanılan binanın çürük kolonları üzerine inşa edildiği belirtildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, “Böyle mühendislik hizmeti almamış binaların var olması bizi üzüyor. Bakanımız Murat Kurum Bey’in talimatları doğrultusunda Bakanlık olarak yerel yönetimlerimizle işbirliği içerisinde Türkiye’de kaçak binayı gündemimizden çıkaracağız. Türkiye’nin her yerinde bu işlemi başlatmış oluyoruz. İmar barışından faydalanıp devlet ve vatandaşın barışından sonra ısrarla kaçak yapı yapanların karşısında Çevre Şehircilik Bakanlığı ve yerel yönetimler olarak biz varız” dedi.

Başkent’te 4 katlı kaçak yapı yıkıldı

Başkent’te 4 katlı kaçak yapı yıkıldı

Başkent’te 4 katlı kaçak yapı yıkıldı

Başkent’te 4 katlı kaçak yapı yıkıldı

Başkent’te 4 katlı kaçak yapı yıkıldı

Başkent’te 4 katlı kaçak yapı yıkıldı

Başkent’te 4 katlı kaçak yapı yıkıldı

Başkent’te 4 katlı kaçak yapı yıkıldı

Başkent’te 4 katlı kaçak yapı yıkıldı

Başkent’te 4 katlı kaçak yapı yıkıldı

Başkent’te 4 katlı kaçak yapı yıkıldı

Başkent’te 4 katlı kaçak yapı yıkıldı

Başkent’te 4 katlı kaçak yapı yıkıldı

Başkent’te 4 katlı kaçak yapı yıkıldı

Başkent’te 4 katlı kaçak yapı yıkıldı

Başkent’te 4 katlı kaçak yapı yıkıldı

Başkent’te 4 katlı kaçak yapı yıkıldı

Başkent’te 4 katlı kaçak yapı yıkıldı

Başkent’te 4 katlı kaçak yapı yıkıldı

Başkent’te 4 katlı kaçak yapı yıkıldı

Başkent’te 4 katlı kaçak yapı yıkıldı

Başkent’te 4 katlı kaçak yapı yıkıldı

Başkent’te 4 katlı kaçak yapı yıkıldı
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