Başkent’te 40 metrelik kebap vatandaşların ilgi odağı oldu

Ankara’da yeni açılan bir dürümcü tarafından yapılan 40 metrelik kebap vatandaşlara sunuldu.

Ankara’da yeni açılan bir dürümcü tarafından yapılan ve hazırlığı yaklaşık 2 saati bulan 40 metre uzunluğundaki Adana kebap, kısa sürede tükendi.

Kebap ustalarının hazırladığı 40 metrelik kebap, özel hazırlanan mangalda pişirildi. Hazırlık aşaması ve pişirilmesi yaklaşık 2 saati bulan 40 metrelik kebap , 30 kişilik ekiple hazırlandı. Hazırlanan kebabın kısa süre içinde tükenmesi çevredekileri şaşırttı.

Guinness Dünya Rekorlar kitabına girmeyi umduklarını belirten etkinlik sahibi ve kebap ustası Salih Oral, Adana’da önceden böyle bir kebap yapıldığını ama o kebabın 5 metre daha büyüğünü yaptıklarını belirtti.

Adana kebap dürümün vatandaşlara sunulduğu açılışta, kebap dükkanı önünde kuyruklar oluştu.

