Başkent’te 5. Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme, Sağlıklı Yaşam ve Spor Kongresi

Ankara’da 5. Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme, Sağlıklı Yaşam ve Spor Kongresi başladı. Kongrenin açılışında konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, acı kayısı çekirdeğinin kanseri önleyici ve uzun dönemde tedavi edici etkilerinin olduğuna dair yürüttükleri çalışmada ilk ürün olan probiyotik katkılı kayısı ekstresi için Tarım ve Orkan Bakanlığından üretim izni alındığını belirterek, “Kanser ilacı araştırma laboratuvarını kurmaya talibiz” dedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme, Sağlıklı Yaşam ve Spor Kongresi, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu’nda başladı. NATURAL 2019 Kongresi’nin açılışında konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Hem dünyada, hem de Türkiye’de besin destek ürünü pazarı büyümeye devam ederken, tüketime yönelik talep ve ilgi de o derece artmaktadır. Bundan dolayı da yerli ve uluslararası üreticiler Türkiye pazarına sürekli besin destek ürünlerini sunmaktadır. Aynı durum diğer ülkeler için de geçerlidir. Muazzam bir tüketim pazarı var. İşte geleneksel ve tamamlayıcı tıp burada araya girmek zorunda. Bitkisel ürün ve ekstrelerin üretimi ve bilinirliği için kullanım oranlarının tayini ve tüketimi için geleneksel ve tamamlayıcı tıpa olan ihtiyaç büyük önem arz ediyor. Bugün geleneksel ve tamamlayıcı tıp, dünyanın en büyük 10 ekonomisine sahip ülkelerde çok ileri seviyi de kullanılmakta ve desteklenmektedir. Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri, Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin destek ve himayelerinde Türkiye’de bilimsel ve akademik anlamda geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı, Ekim 2014’de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’ni çıkardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destek ve katkıları ile kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesinin hedef ve vizyonunu milletimizin ve devletimizin 2023, 2051 ve 2071 paralelinde ortaya koyduk. Anadolu’nun yeni filizlenen 1 yıllık üniversitesi olarak Anadolu’nun bin yıllık geleneksel tıbbını bilimsel olarak ayağa kıldırmak ve insanlığın hizmetine sunmak için Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezimizi kurduk. Hem ülkemizin, hem de coğrafyamızın geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda eğitim, uygulama, araştırma merkezi olmayı hedefliyoruz. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezimizi kurmakla kalmadık, apiterapi için Arıcılık Araştırma Merkezimizi, hippoterapi uygulamaları için Atçılık ve Atlı Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezimizi, başta acı kayısı çekirdeği olmak üzere Kayısı ve Ürün Geliştirme Uygulama Araştırma Merkezimizi de kurduk“ ifadelerini kullandı.

“Alternatifi değil, destekleyicisi”

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Geleneksel ve tamamlayıcı tıp, çağdaş tıbbın alternatifi değildir. Modern tıp uygulamalarında çok önemli gelişmelere rağmen bugün halen çaresi bulunamamış ve adı konulamamış hastalıklar da mevcuttur. Teknolojinin ve modern eğitimle donanımlı tıp uzmanlarına rağmen tedavi yöntemlerinin cevap veremediği hastalıklar da bulunmaktadır. Tıbbın alternatifi olmaz, ama tedavi yöntemlerinin alternatifi her zaman olabilir. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp, günümüz modern tıbbın yanında destekleyicidir” şeklinde konuştu. “Kayısı ekstresinin üretim izni alındı, kenevir ekimi yapıldı”

Acı kayısı çekirdeğinin kanseri önleyici ve uzun dönemde tedavi edici etkilerinin olduğuna dair yürütmüş olduğu çalışmalar sonrasında ilk ürün olan probiyotik katkılı kayısı ekstresi için Tarım ve Orkan Bakanlığından üretim izninin alındığını belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kenevir bitkisinin ekiminin yaygınlaştırılacağını kamuoyu ile paylaşmalarının ardından Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak Ziraat Fakültesi bünyemizde kenevir ekimini gerçekleştirdik. Kenevirin özellikle tıp ve sağlık açısından incelenmesine yönelik araştırmalarımız olacak “diye konuştu.