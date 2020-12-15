HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkent’te 6 katlı binada yangın paniği

Başkent’te 6 katlı binada yangın paniği

15.12.2020 13:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 6 katlı binanın zemin katında bulunan bir lokantadan kaynaklandığı belirtilen yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi’nde 408.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 6 katlı binanın zemin katında bulunan bir lokantadan kaynaklandığı belirtilen yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi’nde 408. Cadde üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın en alt katında bulunan lokantada sebebi henüz tam belirlenemeyen bir yangın çıktı. Lokantanın baca sistemi nedeniyle yangın çatı katına sıçradı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.
Bina sakinleri olayın lokanta bacasından kaynaklandığını ve dumanları gördükten sonra itfaiyeye haber verdiklerini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'O çocuk daha 7 yaşında' 'O çocuk daha 7 yaşında'
Binlerce kişi alınacak! ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: Sonuçlar bugün açıklanacakBinlerce kişi alınacak! ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: Sonuçlar bugün açıklanacak
10 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!10 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
1/

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Zarif: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kınıyoruz

Zarif: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kınıyoruz

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

Türkler o paylaşımı görünce... Olay oldu

Türkler o paylaşımı görünce... Olay oldu

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Emekli polis zammı 2021... Bakan Soylu açıkladı! POLSAN'dan emekli polislerin 2021 yılı ikramiye zammı ne kadar?

Emekli polislere ikramiye zammı müjdesi!

Hırsızlık şüphelisi karakol amiri çıktı! Kendisini böyle savundu

Şoke eden olay! Şüpheli karakol amiri çıktı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 6 yaralı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 6 yaralı

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Aygün'den açıklama

Binlerce kişi alınacak! ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: Sonuçlar bugün açıklanacak

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin yaptırım kararına sert tepki

AK Parti'den 'yaptırım' kararına sert tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.