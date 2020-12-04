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Başkent’te 68 köpeğin ses tellerini kesen kadına ve kayınvalidesine 42 bin 891 TL ceza

04.12.2020 13:26 | Son Güncelleme:
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Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 68 köpeği uygun olmayan şartlarla bulunduran kadına ve kayınvalidesinin aynı şekilde 14 köpeği uygunsuz şartlarda bulundurmasından dolayı iki kadına toplamda 42 bin 891 TL ceza verildiğini açıkladı.Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, C.Ç’nin köpekleri bulundurduğu ortamın havasız, kötü kokulu olduğu, hayvan bakım ve refahına uygun olmadığı, hijyen ve temizliğin bulunmadığı, hayvanların küçük kafesler içerisinde bulunduğu, uygun olmayan koşullarda istiflendiği, önlerinde su ve mama bulunmadığı, 1 yavru köpeğin masa üzerinde ölü olduğu, hayvanların havlayamadığı, seslerinin çıkmadığı, hiçbirinin karne, kayıt, üretim vb.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 68 köpeği uygun olmayan şartlarla bulunduran kadına ve kayınvalidesinin aynı şekilde 14 köpeği uygunsuz şartlarda bulundurmasından dolayı iki kadına toplamda 42 bin 891 TL ceza verildiğini açıkladı.
Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, C.Ç’nin köpekleri bulundurduğu ortamın havasız, kötü kokulu olduğu, hayvan bakım ve refahına uygun olmadığı, hijyen ve temizliğin bulunmadığı, hayvanların küçük kafesler içerisinde bulunduğu, uygun olmayan koşullarda istiflendiği, önlerinde su ve mama bulunmadığı, 1 yavru köpeğin masa üzerinde ölü olduğu, hayvanların havlayamadığı, seslerinin çıkmadığı, hiçbirinin karne, kayıt, üretim vb. belgelerinin bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi. Tespitler üzerine 68 köpeğin her biri için 181 TL ceza ve onaysız üretim faaliyetinde bulunmaktan 12 bin 308 TL ceza verildi. C.Ç’nin kayınvalidesi F.Ç’nin ise aynı şekilde 14 köpeği uygunsuz bulundurması üzerine her bir köpek için 181, onaysız üretim faaliyetinde bulunmaktan dolayı da 13 bin 394 TL idari para cezası verildiği ifade edildi.
El konulan köpekler Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner hekimlerine teslim edildi. Köpeklerin ses tellerinin kesilmesiyle alakalı muayene ve tedavi işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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