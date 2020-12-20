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Başkent’te 9 katlı binada yangın

20.12.2020 17:12 | Son Güncelleme:
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Ankara’da 9 katlı bir binanın 4’üncü katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Ankara’da 9 katlı bir binanın 4’üncü katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. 2 kişiye olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi İvedik Caddesi’nde 9 katlı bir binanın 4. katında yangın çıktı. Binanın balkon kısmında yer alan camların sıcaktan patlaması sonucu yükselen alevler üst kata da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine kısa sürede gelmesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde hazır bulunan 112 sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

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