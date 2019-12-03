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Başkentte AB büyükelçileri İBB Başkanı İmamoğlu ile buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 17:23 | Son Güncelleme

Başkentte AB büyükelçileri İBB Başkanı İmamoğlu ile buluştu

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile başkentte bir araya geldi.

AB Türkiye Delegasyonu yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Berger ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, çalışma yemeğinde İmamoğlu'nu konuşmacı olarak ağırladı.

Toplantıda belediyeler düzeyinde de olmak üzere, AB-Türkiye ilişkileri, yerel demokrasi, iklim değişikliği ve afete hazırlık da dahil akıllı kent politikaları konuları ele alındı.

Toplantı, büyükelçilerin Türkiye'nin önde gelen isimleriyle düzenli olarak bulunduğu görüş alışverişinin bir parçası olarak yapıldı.

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AB Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christ İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu

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