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Başkentte Akıllı Taksi Dönemi Başlıyor

13.11.2019 20:18 | Son Güncelleme

Akıllı taksi uygulamasıyla yolcular gidecekleri yolu ve ödenecek miktarı önceden görecek. Akıllı taksiler yüz tanımayla aranan kişilerin tespitini de yapabilecek 

Başkentte Akıllı Taksi Dönemi Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde vaat ettiği “Akıllı Taksi Projesi” kapsamında bugün ilk adımı attıklarını açıklayarak, başkentteki araçlara ücretsiz dijital sistem takılacağını duyurdu. Yavaş, Türkiye'de ilk defa “akıllı taksi” kolaylığını başkentte hayata geçireceklerini söyledi.

Yavaş, “Akıllı Taksi Projesi tamamlandıktan sonra bu sistem Ankara’daki 8 bin 801 taksiciye ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Taksilerde giderken müşteri gideceği yolu bilecek. Araca bindiği zaman peşinen kaç lira ödeyeceğini bilecek. Araçlarda ön ve arka kamera olacak” dedi.

Yavaş, akıllı taksi uygulamasıyla Ankara’nın özellikle merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmayı da amaçladıklarını belirterek, vatandaşlara kilometre bilgisiyle birlikte taksimetredeki ücreti anlık olarak görme kolaylığı sağlanacağını kaydetti.

Akıllı taksi uygulamasıyla hayata geçirilecek en önemli kolaylık ise kredi kartı veya toplu taşıma araçlarında kullanılacak Ankara Kart ile ödeme imkanı yaratılması olacak.

Yavaş da, Ankara Kart konusuna da açıklık getirerek, “Bizim Ankara için hazırladığımız akıllı kartlar yakında devreye girecek. Vatandaşlar mobil uygulamamızda bu akıllı kartlarla taksilerde ücret ödeyebilecekler” diye konuştu.

Tanıtım toplantısı sırasında Yavaş, akıllı taksi prototipi uygulaması takılmış araçla test sürüşünü de yaptı.

Akıllı Taksi uygulamasıyla ayrıca taksi içerisinde unutulan kayıp eşyalar konum bilgisi alınarak sahibine iade edilebilecek.

Uygulamayla güvenlik ve emniyet birimlerince İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında yüz tanımayla aranan kişilerin tespiti de yapılabilecek.

Uygulamadaki yabancı dil desteğiyle turistler açısından da taksicilerle iletişim kurma imkanı da sağlanabilecek.

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