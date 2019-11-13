Başkentte Akıllı Taksi Dönemi Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde vaat ettiği “Akıllı Taksi Projesi” kapsamında bugün ilk adımı attıklarını açıklayarak, başkentteki araçlara ücretsiz dijital sistem takılacağını duyurdu. Yavaş, Türkiye'de ilk defa “akıllı taksi” kolaylığını başkentte hayata geçireceklerini söyledi.

Yavaş, “Akıllı Taksi Projesi tamamlandıktan sonra bu sistem Ankara’daki 8 bin 801 taksiciye ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Taksilerde giderken müşteri gideceği yolu bilecek. Araca bindiği zaman peşinen kaç lira ödeyeceğini bilecek. Araçlarda ön ve arka kamera olacak” dedi.

Yavaş, akıllı taksi uygulamasıyla Ankara’nın özellikle merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmayı da amaçladıklarını belirterek, vatandaşlara kilometre bilgisiyle birlikte taksimetredeki ücreti anlık olarak görme kolaylığı sağlanacağını kaydetti.

Akıllı taksi uygulamasıyla hayata geçirilecek en önemli kolaylık ise kredi kartı veya toplu taşıma araçlarında kullanılacak Ankara Kart ile ödeme imkanı yaratılması olacak.