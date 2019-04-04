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Başkentte alacak verecek kavgası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 04:47 | Son Güncelleme

Başkentte alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Başkentte yaşanan alacak verecek kavgasında bir kişi silahla yaralandı.

İddiaya göre Keçiören ilçesi Etlik Bağkur Sitesi'nin bahçesinde, İ.B. ile M.E. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.B, M.E'nin göğsüne silahla 2 el ateş etti. Silah sesini duyan sitenin güvenlik görevlisi polis ekiplerine haber verdi.

Kaçmaya çalışan zanlıyı güvenlik görevlisi, sitenin bariyerlerini kapatarak engelledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan M.E. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin site içerisinde yaptığı incelemede 2 mermi kovanı bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli İ.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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