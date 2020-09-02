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Başkent’te alkollü olduğu iddia edilen kişiler yaralı arkadaşlarını kaza yerinde bırakıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 07:21 | Son Güncelleme

Ankara’nın Mamak ilçesinde hakimiyetini kaybeden otomobil karşı refüje çarptı.

Ankara’nın Mamak ilçesinde hakimiyetini kaybeden otomobil karşı refüje çarptı. Araçta bulunan 5 kişiden 3’ü ağır yaralanırken, alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü ile bir arkadaşı olay yerinden kaçtı.
Kaza saat 05.00 sularında Ankara’nın Mamak İlçesi Natoyolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu iddia edilen 06 BUF 441 plakalı otomobil sürücüsü E.B. Natoyolu Caddesi’nden ızılay istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 5 kişiden 3’ü ağır yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü ve bir arkadaşı olay yerinden uzaklaştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine, polis ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kimliği belirlenemeyen yaralı 3 kişiyi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Tek şeride düşürülen yolda kazaya karışan aracın çekilmesiyle trafik normale döndü. Kaza sonrası Polis ekipleri olay yerinden yaralı halde uzaklaşan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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