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Başkent’te alkollü sürücü virajı alamayıp bahçeye uçtu: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 02:37 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya ilçesinde alkollü sürücü otomobiliyle virajı alamayıp bir binanın bahçesine uçtu.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde alkollü sürücü otomobiliyle virajı alamayıp bir binanın bahçesine uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki kadın yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Yücetepe Mahallesi Gençlik Caddesi ile İller Caddesi kesişiminde meydana geldi. Mehmet Yıldız yönetimindeki 06 PIA 92 plakalı otomobil, Gençlik Caddesi üzerinde Anadolu Meydanı istikametine ilerlerken virajı alamayarak İller Caddesi’ndeki bir binanın önündeki beton bloka çarptı. Çarpmanın şiddetiyle beton bloku ve parmak izi cihazlarını üreten iş yerinin demir parmaklıklarını aşarak bahçeye uçan otomobildeki sürücü Yıldız ve yanındaki ismi henüz öğrenilemeyen kadın yaralandı. İş yerinin güvenlik görevlisinin durumu fark ederek ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis Ekibi sevk edildi. Yaralıları otomobilin içerisinden çıkaran sağlık ekipleri, sürücü Yıldız’ı ayakta tedavi ederken yaralı kadını ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk etti.
Öte yandan alkollü olduğu öğrenilen sürücü, yapılan tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından olaya ilişkin yapılan inceleme kapsamında ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
“Her ay kaza oluyor”
Kazanın görgü tanıklarından Furkan Şahin ise parkta otururken kaza nedeniyle çıkan sese koştuklarını belirterek, “Araba aşağıya düşmüştü. Fren izi yok. Virajı alamayıp direkt buraya girmiş. Güvenlik görevlisinin sürücü ile arasındaki arbedeye şahit olduk. Şoför alkollüydü ve kaçmaya çalışmış sanırım. Firmanın görevlisi de gitmesine engel olmaya çalışmış muhtemelen. Yaralı kadın biraz kötüydü. Ayağından yaralanmıştı.
Daha önce de aynı noktada birçok kez kaza olduğunu dile getiren Şahin, “Burada ayda bir kaza oluyor. Buranın viraj olduğu belli olmuyor. Bu bariyerlerden yaptırdılar artık. Yaptırılan ışık yetersiz kalıyor. Sürekli kaza oluyor” dedi.

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