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  4. Başkent'te alt geçitler, köprüler ve boş duvar yüzeylerine sanatsal dokunuş

Başkent'te alt geçitler, köprüler ve boş duvar yüzeylerine sanatsal dokunuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 13:23 | Son Güncelleme

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te bulunan alt geçit ve köprüler ile boş duvar yüzeylerine çevreyle uyumlu, estetik, dekoratif ve sanatsal çalışmaların çizimi için harekete geçti.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te bulunan alt geçit ve köprüler ile boş duvar yüzeylerine çevreyle uyumlu, estetik, dekoratif ve sanatsal çalışmaların çizimi için harekete geçti.
Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje ile alt geçit, köprü altları ve kent içindeki boş gri beton duvarlar, ressamlar tarafından Ankara'ya özgü desenlerle donatılmaya başlandı. İlk olarak Elmadağ Giriş Köprüsü alt geçidi ile Kenan Evren Bulvarı alt geçidindeki duvarlar, Ressam Şenol Karakaya ve ekibinin çizdiği desenlerle görsel şölene dönüştü. Elmadağ Giriş Köprüsü ile Kenan Evren Bulvarı alt geçidindeki toplam 300 metrekareden oluşan düz beton duvar üzerine Ankara Çiğdemi, Ankara Beyaz Güvercini ve Türk Bayrağı resmedildi.
'KENTİN ÇEHRESİNİ BAŞKENT'E YAKIŞIR HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'
Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe, Başkent?in dört bir yanında bakım, onarım ve tadilat gerektiren alt ve üst geçitler ile kaldırımlar, korkuluklar, kent mobilyaları ve ışıklandırma çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini söyledi. Ankara?yı güzelleştirmeye yönelik çalışmalara hız verdiklerini belirten Aktepe, "Sürekli yenilenen ve elden geçirilen kentin çehresini Başkent?e yakışır hale getirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda kent merkezinde ve ilçelerde boş bulunan gri duvarların renklenmesi için manzara ve portre resimleri başta olmak üzere grafiti çalışmalarını içeren yeni bir projeyi uygulamaya başladık" dedi.
Aktepe, proje kapsamında öncelikli olarak Başkent?in flora ve faunasına ait değerlerin resmedileceğini söyleyerek, "Öncelikle Ankara ile simgeleşen Anıtkabir, Ankara Kalesi gibi değerlerin yanı sıra Sevgi Çiçeği, Ankara Çiçeği, Ankara Kedisi, Ankara Tiftik Keçisi, Ankara Güvercini gibi endemik türdeki bitki ve canlıların resimlerin çizimi gerçekleştirilecek. Bu sayede kentimize özgü değerlere sahip çıkarak bu değerlerin daha bilinir olmasını sağlayacağız" diye konuştu.

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