HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkent’te ambulans kazası: 4 yaralı

Başkent’te ambulans kazası: 4 yaralı

29.12.2020 17:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkent’te ambulans kazası: 4 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde hasta taşıyan özel bir ambulans ile bir otomobilin kaza yapması sonucunda 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde Polatlı Caddesi ile Ankara Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada, 06 TLR 88 plakalı otomobil ile hasta taşıyan özel bir hastaneye ait ambulans çarpıştı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde hasta taşıyan özel bir ambulans ile bir otomobilin kaza yapması sonucunda 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde Polatlı Caddesi ile Ankara Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada, 06 TLR 88 plakalı otomobil ile hasta taşıyan özel bir hastaneye ait ambulans çarpıştı. Kaza sonucu otomobilde bulunan N.P. ve E.P. ile ambulansta bulunan A.K. ve G.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sincan Devlet Hastanesi’ne taşındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra... Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra...
Hastaneden gelen telefonla şoke oldularHastaneden gelen telefonla şoke oldular
26 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!26 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Akademisyen Aylin Sözer vahşice öldürüldü

Akademisyen Aylin Sözer vahşice öldürüldü

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Dikkat çeken detay

30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Dikkat çeken detay

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

Aylin Sözer bu sözlerinden 1,5 yıl sonra öldürüldü

Aylin Sözer bu sözlerinden 1,5 yıl sonra öldürüldü

Tekirdağ'da akılalmaz olay: Cenazeler karıştı, akrabaları diye başkasını defnettiler

Tekirdağ'da akılalmaz olay: Cenazeler karıştı, akrabaları diye başkasını defnettiler

Bakan Soylu: DHKP-C dizleri üzerine çöktü

Bakan Soylu: DHKP-C dizleri üzerine çöktü

Bodrum’a yılbaşı akını! 170 binlik nüfus 900 bine fırladı

Yılbaşı için akın ettiler! 170 binlik nüfus 900 bine fırladı

Gaziantep'te korkunç olay! Rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü

Rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü

Kahreden olay! Annesinden 2 hafta sonra koronavirüsten hayatını kaybetti

Kahreden olay! Annesinden 2 hafta sonra öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.