HABER

Başkentte Ambulans Rallisi tatbikatı

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.09.2018 15:42 | Son Güncelleme

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen "Ambulans Rallisi"nde sağlık ekipleri yaralılara zamanında müdahale edebilmek için zamana karşı yarıştı - Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal: "Hız yarışması değil hastaya doğru teşhis ve tedavi etme yaklaşması. Hepimizin muhtaç olacağı bir 112 var. 112'nin de hastaya doğru yaklaşım sergilemesi hepimizin hayatı için önemli"

Başkent'te düzenlenen Ambulans Rallisi'nde, 112 Acil Servis ekipleri temsili olarak yaralılara zamanında müdahale edebilmek için zamana karşı yarıştı.

Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı 112 İl Ambulans Servisince Atatürk Kültür Merkezi alanında dört gün sürecek "Ambulans Rallisi" başladı.

Rallide günlük hayatta karşılaşılan gerçek olayların birebir canlandırıldı, plastik makyajla yaralanmalar betimlendi ve vakalara katılımcı ambulans ekipleri müdahale etti.

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört gün sürecek yarışlarda, sağlık ekiplerinin Atatürk Kültür Merkezi alanına kurulan çadırlarda hastalara nasıl müdahale ettiklerini, doğru yaklaşıp yaklaşmadıklarını hem kendilerinin hem de il müdürlüğünün personelinin test edeceğini söyledi.

Yarışlarda sağlık personeline puan da verileceğini anlatan Ünal, şunları belirtti:

"Personelimize bu sayede motivasyon sağlamış olacağız. Bir tatbikat da yapmış olacağız. Hız yarışması değil hastaya doğru teşhis ve tedavi etme yaklaşması. Hepimizin muhtaç olacağı bir 112 var. 112'nin de hastaya doğru yaklaşım sergilemesi hepimizin hayatı için önemli. Arada bir bunu hepimizin test etmesi gerekiyor. Türkiye'de çok yapılan bir uygulama değil. Uzun zamandan beri yapılmamıştı. Biz de Ankara ölçeğinde bir tatbikat yapalım dedik."

- "Başkent sürücüleri duyarlı"

Ünal, vakaya müdahale edecek ekibin durumu hakkında sadece hakem heyetinin bilgi sahibi olduğunu vurgulayarak, "Müdahale edecek ekip önce teşhis etmeye çalışıp olayın ne olduğunu bulmaya çalışarak müdahale edecekler. Bir yandan da zamanla yarışacaklar. Yarışlara katılacak sadece uygun ambulansları buraya alacağız. Her vakanın başında iki hakem heyeti olacak. Puanlamalar hakem heyetindeki puanlama listesine göre yapılacak ve sağlık ekibi yarışlar sonunda ödülünü alacak." diye konuştu.

Ünal, başkentli sürücülere de trafikte 112 ekiplerine yardımcı oldukları için teşekkür ederek, "Sürücülerimiz bu konuda çok duyarlı. Ben çok teşekkür ediyorum. Trafikte zaman zaman sesin nereden geldiğini fark edemeyen sürücüler var. Hiçbir insanın ambulans sesini duyduktan sonra yol vermemeyi düşünmesi mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, 30 Eylül Pazar günü sona erecek Ambulans Rallisi'nin startını telsizden yaptığı anonsla verdi.

Sağlık ekiplerine başarı dileklerini ileten Ünal, hastalara doğru ve zamanında müdahalede bulunmaları temennisinde bulundu.

PARTNEREn nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...En nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...
Unutkanlığı Alzheimer'dan ayıran 10 unsur Unutkanlığı Alzheimer'dan ayıran 10 unsur
Prof. Dr. Ali Oto: Dünyada yaklaşık 20 milyon kişi kalp ve damar hastalıklarından  hayatını kaybediyorProf. Dr. Ali Oto: Dünyada yaklaşık 20 milyon kişi kalp ve damar hastalıklarından  hayatını kaybediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ambulans Rallisi Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Özkan Ünal Sağlık Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Son dakika! AİHM'den Abdullah Öcalan kararı

Son dakika! AİHM'den Abdullah Öcalan kararı

İlginizi Çekebilir

Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu

Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Unutkanlığı Alzheimer'dan ayıran 10 unsur

Unutkanlığı Alzheimer'dan ayıran 10 unsur

Uykuda kalp krizi korkulu rüyanız olmasın! Uyku bozukluğu yaşayanlar dikkat!

Uykuda kalp krizi korkulu rüyanız olmasın! Uyku bozukluğu yaşayanlar dikkat!

70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı

70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı

Bu belirtiler varsa dikkat: Akciğer kanseri işareti olabilir

Bu belirtiler varsa dikkat: Akciğer kanseri işareti olabilir

Sağlığını ve derslerini etkilemesin! Hastalıklara karşı 8 etkili önlem

Sağlığını ve derslerini etkilemesin! Hastalıklara karşı 8 etkili önlem

En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!

En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.