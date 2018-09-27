Başkentte Ambulans Rallisi tatbikatı

Başkent'te düzenlenen Ambulans Rallisi'nde, 112 Acil Servis ekipleri temsili olarak yaralılara zamanında müdahale edebilmek için zamana karşı yarıştı.

Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı 112 İl Ambulans Servisince Atatürk Kültür Merkezi alanında dört gün sürecek "Ambulans Rallisi" başladı.

Rallide günlük hayatta karşılaşılan gerçek olayların birebir canlandırıldı, plastik makyajla yaralanmalar betimlendi ve vakalara katılımcı ambulans ekipleri müdahale etti.

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört gün sürecek yarışlarda, sağlık ekiplerinin Atatürk Kültür Merkezi alanına kurulan çadırlarda hastalara nasıl müdahale ettiklerini, doğru yaklaşıp yaklaşmadıklarını hem kendilerinin hem de il müdürlüğünün personelinin test edeceğini söyledi.

Yarışlarda sağlık personeline puan da verileceğini anlatan Ünal, şunları belirtti:

"Personelimize bu sayede motivasyon sağlamış olacağız. Bir tatbikat da yapmış olacağız. Hız yarışması değil hastaya doğru teşhis ve tedavi etme yaklaşması. Hepimizin muhtaç olacağı bir 112 var. 112'nin de hastaya doğru yaklaşım sergilemesi hepimizin hayatı için önemli. Arada bir bunu hepimizin test etmesi gerekiyor. Türkiye'de çok yapılan bir uygulama değil. Uzun zamandan beri yapılmamıştı. Biz de Ankara ölçeğinde bir tatbikat yapalım dedik."