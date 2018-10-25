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Başkentte AOÇ'deki kokoreççilere denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 23:08 | Son Güncelleme

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri, AOÇ'de köfte, ciğer, kokoreç satışı yapılan dükkanlarda denetimlerde bulundu - Gıda ve Kontrol Genel Müdür Vekili Mehmet Beykaya: - "Gece gündüz demeden, 7/24 esasıyla halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için çalışıyoruz"

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki (AOÇ) köfte, ciğer, kokoreç gibi gıdaların satıldığı iş yerlerini denetledi.

AOÇ'deki restaurantların resmi evraklarını, hijyen koşullarını, gıdaların saklanma, pişirilme, sunum koşullarını inceleyen denetçiler, mevzuata aykırı buldukları durum ve ürünleri rapor ederek, uygunsuzlukların giderilmesi için işletmelere süre verdi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdür Vekili Mehmet Beykaya, denetimler sırasında yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak gece gündüz demeden, 7/24 esasıyla denetim ekipleriyle halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için çalıştıklarını belirtti.

Her denetim faaliyetinin cezalandırma amaçlı olmadığını ifade eden Beykaya, denetimlerin aslında işletmecilere verilen bir çeşit eğitim olduğunu bunun işletmecilerin karşılaştıkları sorunları da ilk ağızdan dinleme fırsatı sağladığını söyledi.

Beykaya, denetimler sırasında gördükleri eksiklikler karşısında işletme yetkililerine uyarıda bulunduklarını, bunların düzeltilmesi için 15 gün süre verdiklerini, bu süre sonunda gerekli düzeltmeler yapılmazsa cezai işlem uygulanacağını kaydetti.

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Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Başkentte gıda satış yerlerine denetim Gıda ve Kontrol Genel Müdür Vekili Dr. Mehmet Beykaya

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