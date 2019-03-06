HABER

Başkent’te aquaparkta yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 21:18 | Son Güncelleme

Başkent’teki bir aquaparkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Edinilen bilgilere göre, Keçiören ilçesindeki Şevkat Mahallesi’nde bulunan bir aquaparkın soyunma odalarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Başkent’te aquaparkta yangın

Başkent’teki bir aquaparkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Keçiören ilçesindeki Şevkat Mahallesi’nde bulunan bir aquaparkın soyunma odalarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek bütün tesisi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri hızla yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Tesisi saran yangın, itfaiye erlerinin çabaları sonucunda söndürüldü.
Yangın sonucu tesiste büyük hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

PARTNERTüyler ürpertici an! Mezarları açıp...Tüyler ürpertici an! Mezarları açıp...
İki gündür kayıp olan 2 kişi, otomobille 500 metrelik uçurumdan uçarak ölmüşİki gündür kayıp olan 2 kişi, otomobille 500 metrelik uçurumdan uçarak ölmüş
Kaçak kazı yaparak sikke ile antika bulan 2 kişi yakalandıKaçak kazı yaparak sikke ile antika bulan 2 kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fileler hareket ediyordu! Gördüklerine inanamadılar

Fileler hareket ediyordu! Gördüklerine inanamadılar

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

Özel öğrenci yurdunda skandal iddia! ‘Kameralar önünde yapmam’ diyerek…

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Liseli Gözde, bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yaktı

Ne yaptın Gözde! Babası çığlık seslerine koştu

Trabzon'da feci ölüm! Bahçede kendi yaktığı ateşte yanarak öldü

Trabzon'da feci ölüm!

Platonik aşık dehşet saçtı! Genç kadına önce ilaç enjekte etti, sonra bıçakladı

Platonik aşık dehşet saçtı!

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.