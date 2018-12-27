Başkentte araç trafiğine kapalı caddeye giren alkollü sürücü kaza yaptı

Ankara'da araç trafiğine kapalı Yüksel Caddesi'ne giren sürücünün kullandığı otomobil, İnsan Hakları Anıtı önündeki merdiven basamaklarına çarptı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Ali K'nin kullandığı 06 DG 4077 plakalı otomobil gece yarısı araç trafiğine kapalı Yüksel Caddesi'ne girdi.

Bir süre caddede ilerleyen otomobil, İnsan Hakları Anıtı önündeki merdiven basamaklarına çarparak asılı kaldı.

Kaza sonrası araçtan inen sürücü büyük şaşkınlık yaşadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Hasan Ali K'nin 300 promil alkollü olduğunu belirledi.

Ekiplerin cezai işlem uyguladığı sürücü, aracının otoparka çekileceğini öğrenince polis ekipleriyle bir süre tartıştı.

Otomobil merdiven basamaklarına asılı kalıp hareket kabiliyetini yitirdiği için çekici aracı çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler hareket kabiliyetinin sınırlı olduğu alandan aracı alıp çekiciye yükledi.

Öte yandan, olay anınını 45 dakika süreyle Yüksel Caddesi'ndeki güvenlik kameralarından takip eden MOBESE ekibi, otomobili sıkıştığı yerden İnsan Hakları Anıtı'na zarar vermeden çıkartan çekici görevlilerini polis telsizinden yaptıkları anonsla tebrik etti. Ekipler söz konusu görüntülerin diğer çekici görevlilerinin de eğitimi için kullanılması çağrısında bulundu.

