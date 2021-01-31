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Başkent’te arkadaş cinayeti

31.01.2021 12:46 | Son Güncelleme:
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Ankara’da bir şahıs, tartıştığı arkadaşını silahla başından vurarak öldürdü.Olay, Dikmen Mahallesi Ece Caddesi’nde meydana geldi.

Ankara’da bir şahıs, tartıştığı arkadaşını silahla başından vurarak öldürdü.
Olay, Dikmen Mahallesi Ece Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Berk Bilge A. ile Berkay K. isimli iki arkadaş arasında çıkan kavga kanlı bitti. Olayda başından vurulan Berk Bilge A. hayatını kaybetti. Arkadaşını vuran Berkay K. olay yerinden kaçarken, cinayetin gerçekleştirildiği yerin 700 metre ilerisinde bir benzinlikte çevreye ateş ettikten sonra polis tarafından yakalandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri cinayetin işlendiği yerde incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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