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Başkent’te arkadaşlık sitesinden tanıştığı şahısları gasp eden kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 12:19 | Son Güncelleme

Ankara’da arkadaşlık sitesinden tanıştığı şahısları buluşma yerine çağırarak gasp eden şahıs, polisin operasyonu sonucunda yakalanarak tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, arkadaşlık sitesinde tanıştığı şahısları buluşma noktalarında “Kardeşimle sen mi buluşacaktın?

Başkent’te arkadaşlık sitesinden tanıştığı şahısları gasp eden kişi tutuklandı

Ankara’da arkadaşlık sitesinden tanıştığı şahısları buluşma yerine çağırarak gasp eden şahıs, polisin operasyonu sonucunda yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, arkadaşlık sitesinde tanıştığı şahısları buluşma noktalarında “Kardeşimle sen mi buluşacaktın? Bu mahallede böyle şeyler ayıp kardeşim” diyerek belindeki tabancaya ait şarjörü çıkarıp mermileri göstererek korkutan İ.T., ellerindeki cep telefonlarını gasp etti. 11, 16 ve 25 Ekim tarihlerinde Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut’ta meydana gelen silahlı yağma olaylarının ardından mağdurlar U.G., Ü.Y. ve E.T. şikayette bulundu. Ankara Emniyeti’nin çalışmaları sonucu şüpheli şahsın tespit edilmesi için yaklaşık 200 güvenlik kamera kaydı incelenerek, suçun İ.T. tarafından işlendiği tespit edildi. Daha önce de aynı şekilde gasp olayına karıştığı anlaşılan İ.T., akşam saatlerinde yapılan operasyonla yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başkent’te arkadaşlık sitesinden tanıştığı şahısları gasp eden kişi tutuklandı

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