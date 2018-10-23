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Başkentte asayiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 23:32 | Son Güncelleme

Başkentte asayiş

Başkentte cep telefonu gasbettikleri ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 2 kişinin parklarda bazı gençlerin cep telefonlarını gasbettikleri ihbarı üzerine harekete geçti.

Gasp olayına karıştığı belirlenen ve benzer suçlardan 39 kaydı bulunan A.D'yi yakalayan ekipler, zanlının ifadeleri doğrultusunda Ö.K'yi gözaltına aldı. Ulus'ta telefon bayi işlettiği öğrenilen Ö.K'nin de benzer suçlardan 23 kaydı bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.

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Başkentte asayiş

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