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Başkentte asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 23:49 | Son Güncelleme

Ankara'da, 4 bin 637 polisin katılımıyla "Güven Huzur Uygulaması" yapıldı

Başkentte, 4 bin 637 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ülke genelinde düzenlenen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında, Ankara'da da denetimler yapıldı.

Denetimlere, Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden, bin 71 ekipte görevli 4 bin 637 polis katıldı, bir polis helikopteri de ekiplere havadan destek verdi.

Uygulama çerçevesinde, umuma açık eğlence mekanlarını denetleyen ekipler, yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda vatandaşların kimlik bilgilerini sorguladı.

Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri, uygulama noktalarının çevresinde güvenlik önlemi alırken, trafik ekiplerince de araç ve sürücülerin evrakları kontrol edildi.

Uygulamanın, son yıllarda Ankara'da gerçekleştirilen en geniş kapsamlı denetim olduğu ifade edildi.

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Ankara asayiş uygulaması Türkiye Güven Huzur Uygulaması

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