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Başkentte asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 00:45 | Son Güncelleme

Motosikletli Yunus ekipleri Altındağ ilçesindeki eğlence merkezlerinde denetimlerde bulundu

Ankara'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında motosikletli Yunus ekipleri Altındağ ilçesindeki eğlence merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri Altındağ ilçesinde belirlenen çok sayıda eğlence mekanına eş zamanlı baskın düzenledi.

Ekipler ayrıca bölgede şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde 124 kişinin kimlik sorgulamasını yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada 47 aracı da inceleyen Yunus ekipleri, 2 araca bin 110 lira cezai işlem uyguladı.

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Ankara asayiş polis

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