HABER
  4. Başkentte asayiş uygulamasında 5 şüpheli gözaltına alındı

Başkentte asayiş uygulamasında 5 şüpheli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 03:03 | Son Güncelleme

Keçiören ve Altındağ ilçelerinde yapılan asayiş uygulamasında, 2 bin 200 gram uyuşturucu madde ve 45 adet tarihi eser ele geçirildi

Ankara'daki asayiş uygulamasında, 3'ü İran uyruklu olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunus) ekipleri, Keçiören ve Altındağ ilçelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Ekipler, Keçiören Selçuklu Caddesi üzerinde narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamada, durumundan şüphelenerek durdukları araçta yaptıkları aramada, kimyon içerisine saklanmış 2 bin 200 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

İstanbul'dan uyuşturucu maddeyi getirdiğine yönelik beyanda bulunan şüpheli Ö.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- 45 adet tarihi eser yakalandı

Bu arada, Altındağ İlçesi İstanbul Caddesinde geçen hafta gece geç saatlerde asayiş uygulaması yapan ekipler, durumundan şüphelenerek durdurdukları araçta, 3'ü heykel olmak üzere tarihi eser niteliği taşıyan toplam 45 adet obje ele geçirdi.

Ekipler, tarihi eser kaçıran 3'ü İran uyruklu olan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
Otomobil kamyonla çarpıştı: 5 yaralı Otomobil kamyonla çarpıştı: 5 yaralı 
Niğde-Adana otoyolundaki zincirleme kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldiNiğde-Adana otoyolundaki zincirleme kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asayiş uygulaması Başkent tarihi eser uyuşturucu madde

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahşan affı nedir? Rahşan affı ne zaman çıkarıldı?

Rahşan affı nedir? Rahşan affı ne zaman çıkarıldı?

Siyasilerden ve ünlü isimlerden Rahşan Ecevit mesajları

Duygu dolu mesajlar: Mütevazı anlar bıraktı!

Tokat'ta korkunç olay! Anaokulu öğretmeni 10 yaşındaki oğlunu öldürüp, kendini astı

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi! İşte Rahşan Ecevit'in en büyük arzusu...

Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!

Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035’e kadar el konuldu

Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035’e kadar el konuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.