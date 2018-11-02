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Başkentte asker uğurlama konvoyunda kaza: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 01:20 | Son Güncelleme

Etimesgut ilçesinde bir otomobilin, trafiğe kapalı yolda asker eğlencesi yapan kalabalığın arasına girmesi nedeniyle yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara'da bir otomobilin, trafiğe kapalı yolda asker eğlencesi yapan kalabalığın arasına dalması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Bağlıca Bulvarı'ndan Söğütözü istikametine giden asker uğurlama konvoyundaki vatandaşlar, yol çalışması nedeniyle yolun trafiğe kapatılan kısmında durarak oyun oynamaya başladı.

Bu sırada bulvardan Söğütözü istikametine giden A.G. idaresindeki 09 R 0053 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle, trafiğe kapalı yolda asker eğlencesi yapan kalabalığın arasına girdi.

Kazada, asker eğlencesi yapan F.B, R.Ç, O.Ü, E.Ü. ile otomobil sürücüsü A.G. ve aynı araçta bulunan N.A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Ankara asker uğurlama konvoyu otomobil trafik kazası

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