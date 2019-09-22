Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ankara'da "Bisikletini Kap Gel" sloganıyla etkinlikler yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TBMM Başkanvekili Levent Gök, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve eşi ile bazı ilçe belediye başkanları, sanatçılar ve vatandaşlar trafiğe kapatılan Tunalı Hilmi Caddesi ile Bahçelievler 7'nci Cadde'yi takip ederek Anıtpark'a kadar yürüdü.

Yürüyüşe bazı vatandaşlar da bisikletleriyle destek verdi.

Mansur Yavaş, gazetecilere açıklamasında Avrupa Hareketlilik Günü dolayısıyla Avrupa Birliği temsilcileri ve büyükelçilerle birlikte etkinliğe katıldıklarını söyledi.

Yavaş, "Yürüyüşle bir farkındalık yaratmak istedik. Halk da çok memnun gördüğüm kadarıyla. İnsanların yaya ve bisikletliyken araçların önde olmadığı bir Ankara'yı özlemişler." dedi.

- Türkiye'de 61 şehir haftaya destek veriyor

Büyükelçi Berger ise Türkiye'de ve dünyada birçok şehirde bir hafta boyunca devam eden "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliklerinin kapanışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.