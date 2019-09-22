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Başkentte "Avrupa Hareketlilik Haftası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 21:12 | Son Güncelleme

Kentte "Bisikletini Kap Gel" sloganıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş: - "Yürüyüşle bir farkındalık yaratmak istedik. Halk da çok memnun gördüğüm kadarıyla. İnsanların yaya ve bisikletliyken araçların önde olmadığı bir Ankara'yı özlemişler" - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: - "(Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri) Bu aslında insanların yürümek istediğini, bisiklete binmek istediğini, daha temiz bir hava istediğini ve bunu özlediğini gösteren çok önemli bir nokta"

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ankara'da "Bisikletini Kap Gel" sloganıyla etkinlikler yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TBMM Başkanvekili Levent Gök, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve eşi ile bazı ilçe belediye başkanları, sanatçılar ve vatandaşlar trafiğe kapatılan Tunalı Hilmi Caddesi ile Bahçelievler 7'nci Cadde'yi takip ederek Anıtpark'a kadar yürüdü.

Yürüyüşe bazı vatandaşlar da bisikletleriyle destek verdi.

Mansur Yavaş, gazetecilere açıklamasında Avrupa Hareketlilik Günü dolayısıyla Avrupa Birliği temsilcileri ve büyükelçilerle birlikte etkinliğe katıldıklarını söyledi.

Yavaş, "Yürüyüşle bir farkındalık yaratmak istedik. Halk da çok memnun gördüğüm kadarıyla. İnsanların yaya ve bisikletliyken araçların önde olmadığı bir Ankara'yı özlemişler." dedi.

- Türkiye'de 61 şehir haftaya destek veriyor

Büyükelçi Berger ise Türkiye'de ve dünyada birçok şehirde bir hafta boyunca devam eden "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliklerinin kapanışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'den 61, dünyada ise yaklaşık 3 bin kadar şehirde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendiğini vurgulayan Berger, "Bu aslında insanların yürümek istediğini, bisiklete binmek istediğini, daha temiz bir hava istediğini ve bunu özlediğini gösteren çok önemli bir nokta. Bu vesileyle aynı zamanda bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte bisikletiyle yer alan sanatçı Haluk Levent de "Böyle günler yılda bir haftaya sığmaz. Bunu artırmak gerekiyor. Bu tür etkinlikleri aylara bölmek gerekiyor. Sağlık her şeydir, spor her şeydir. Spor ve sağlık gençliktir. Bizim gibi ülkelerin buna ihtiyacı var." diye konuştu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christ "Avrupa Hareketlilik Haftası"

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