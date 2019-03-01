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Başkent’te aynı noktada 30 dakika arayla 2 ayrı kaza: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 04:59 | Son Güncelleme

Ankara’da yarım saat içerisinde aynı yerde gerçekleşen 2 ayrı kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.Olay saat 01.00 sularında Ankara Çankaya İlçesi Cemal Gürsel Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Ankara’da yarım saat içerisinde aynı yerde gerçekleşen 2 ayrı kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 01.00 sularında Ankara Çankaya İlçesi Cemal Gürsel Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Kızılay yönünde park halinde bulunan S. G.’nin kontrolündeki 38 JB 434 plakalı otomobil, aniden yola çıkarak Kızılay istikametinde seyir halinde bulunan Hasan K.’nın kullandığı 06 EY 3860 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle orta refüje savrulan motosiklet kullanılamaz hale geldi. Kazada, motosiklet sürücüsü Hasan K. ile arkasında bulunan yolcu Oğuz Kaan D. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.
Diğer bir kaza ise yarım saat sonra ilk kazanın 10 metre gerisinde saat 01.30 sularında gerçekleşti. M.K’nın kontrolündeki 06 T 3676 plakalı ticari taksi Kızılay istikametinde seyir halindeyken nedeni bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halinde bulunan 06 BIJ 58 plakalı otomobile çarptı. Havada takla atan ticari taksi, aynı istikamette seyir halinde bulunan 06 FRT 83 plakalı lüks aracın önüne ters dönerek düştü. Kaza anında 06 FRT 83 plakalı araç, önüne düşen ticari taksiye çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı taksi şoförü M. K.’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri her iki kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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