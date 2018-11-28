Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Tarım ve Orman Bakanlığından 15, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 4 kişi ile çeşitli kurumlarda çalışan 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

Şüphelilerden 4'ünün halen görevde olduğu ifade edilen açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen 27 kişinin yakalanması için Ankara merkezli 7 ilde operasyon düzenlendiği bildirildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerden 11'inin gözaltına alındığı, diğerlerini yakalamak için işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

AA



