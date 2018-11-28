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Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 11:21 | Son Güncelleme

Başkentte yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 27 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Tarım ve Orman Bakanlığından 15, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 4 kişi ile çeşitli kurumlarda çalışan 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

Şüphelilerden 4'ünün halen görevde olduğu ifade edilen açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen 27 kişinin yakalanması için Ankara merkezli 7 ilde operasyon düzenlendiği bildirildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerden 11'inin gözaltına alındığı, diğerlerini yakalamak için işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara FETÖ bakanlık ByLock

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
bi bitmedi şerefsizler..
Bunlar madem bylock kullanıcısı, bu güne kadar nasıl aktif çalışıyordu, bu işinde iyice cılkı çıktı yani, olan arada birkaç düzenbazın yalakanın yalan ifadeleri ile garibana oldu
enerji ve tabii kaynaklar eski bakanı kendi ekibi ile çalıştı..kimdi enerji ve tabii kaynaklar bakanı kimdi ???
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