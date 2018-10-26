Başkentte balıkçılara şafak denetimi

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Başkente su ürünleri sevkiyatı yapılan araçlar ile Ankara Balık Hali'ndeki iş yerlerini şafak vaktinde denetledi.

İlk olarak Ankara-Samsun karayolundaki uygulama noktasında Karadeniz'den Başkente su ürünleri taşıyan araçları durduran ekipler, daha sonra Balık Hali'ndeki iş yerlerinin depoları ve tezgahlarında hijyen koşulları ile ürünlerin saklanma ve satış standartlarını kontrol etti.

Denetimlerde standartların altındaki boya sahip 18 kasa balığa el koyan ekipler, bazı iş yerlerinin sorumlularına da para cezası uyguladı.

- Gıda denetim ekipleri 24 saat görev başında

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, Ankaralıların sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak için ekiplerinin günün 24 saati görevinin başında olduğunu söyledi.

Denizlerde avlanma sezonunun 1 Eylül'de başladığını hatırlatan Korkmaz, Karadeniz'den Başkente getirilen balıkların boylarını ve iş yerlerindeki asgari hijyen uygunluğunu 22 kişilik ekiple şafak vakti yaptıkları denetimlerle mercek altına aldıklarını belirtti.