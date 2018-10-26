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Başkentte balıkçılara şafak denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 07:39 | Son Güncelleme

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Karadeniz'den Ankara'ya su ürünleri sevkiyatı yapılan araçlar ile Balık Hali'ndeki iş yerlerinde şafak vakti denetimlerde bulundu - Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz: - "Vatandaşımız rahat olsun. Hem diğer gıdalarda hem de su ürünleri konusunda ekiplerimiz gece gündüz görevinin başında"

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Başkente su ürünleri sevkiyatı yapılan araçlar ile Ankara Balık Hali'ndeki iş yerlerini şafak vaktinde denetledi.

İlk olarak Ankara-Samsun karayolundaki uygulama noktasında Karadeniz'den Başkente su ürünleri taşıyan araçları durduran ekipler, daha sonra Balık Hali'ndeki iş yerlerinin depoları ve tezgahlarında hijyen koşulları ile ürünlerin saklanma ve satış standartlarını kontrol etti.

Denetimlerde standartların altındaki boya sahip 18 kasa balığa el koyan ekipler, bazı iş yerlerinin sorumlularına da para cezası uyguladı.

- Gıda denetim ekipleri 24 saat görev başında

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, Ankaralıların sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak için ekiplerinin günün 24 saati görevinin başında olduğunu söyledi.

Denizlerde avlanma sezonunun 1 Eylül'de başladığını hatırlatan Korkmaz, Karadeniz'den Başkente getirilen balıkların boylarını ve iş yerlerindeki asgari hijyen uygunluğunu 22 kişilik ekiple şafak vakti yaptıkları denetimlerle mercek altına aldıklarını belirtti.

Ankara-Samsun karayolunda Başkente balık sevkiyatı yapılan araçlarda da denetimlerde bulunduklarını dile getiren Korkmaz, "Ankara Balık Hali'nde toptan balık satışı yapan 12 iş yerini asgari teknik ve hijyen yönünden, özellikle de balık boylarının mevzuata uygun olup olmadığı hususunda denetledik. Denetimlerde uygun olmayan 18 kasa istavrit balığına el koyduk ve bazı işletmelere de idari para cezaları uyguladık." dedi.

El konulan balıkların halk sağlığı bakımından uygun olması halinde gerekli satış işlemlerinin kamu eliyle gerçekleştirileceğini aktaran Korkmaz, aksi takdirde imha edileceğini anlattı.

- Bu yıl su ürünleri satan 5 bin 700 iş yeri denetlendi

Korkmaz, bu yıl şu ana kadar Ankara'da 377 civarındaki satış noktasında 5 bin 700 denetim yaptıkları bilgisini vererek, "Vatandaşımız rahat olsun. Hem diğer gıdalarda hem de su ürünleri konusunda ekiplerimiz gece gündüz görevinin başında. Vatandaşlarımızın gıda konusunda herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığı an '174 Alo Gıda Hattı'na bildirimde bulunmaları yeterlidir." diye konuştu.

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