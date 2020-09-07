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Başkentte banka aracı soyuldu: 4.4 milyon TL kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 17:48 | Son Güncelleme

Başkentte zırhlı araçla sevkiyat yapan para nakil görevlisi, 3 bankaya uğradıktan sonra araçta bulunan 4.4 milyon TL’yi alarak kayıplara karıştı.Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Vatan Caddesi’nde yer alan bir bankanın önüne gelen zırhlı para taşıma aracı, bir süre durduktan sonra aracı kullanan şoför araç içerisinde yer alan 4.4 milyon TL’yi alarak kayıplara karıştı.

Başkentte zırhlı araçla sevkiyat yapan para nakil görevlisi, 3 bankaya uğradıktan sonra araçta bulunan 4.4 milyon TL’yi alarak kayıplara karıştı.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Vatan Caddesi’nde yer alan bir bankanın önüne gelen zırhlı para taşıma aracı, bir süre durduktan sonra aracı kullanan şoför araç içerisinde yer alan 4.4 milyon TL’yi alarak kayıplara karıştı. Daha önce 2 bankaya uğrayarak buraya paraları teslim eden zırhlı araç şoförü A.B. üçüncü bankaya geldikten sonra sadece zırhlı aracın kasasının şifrelerini girdikten sonra araçta yer alan 4.4 milyon TL’yi alarak daha önce park ettiği abisi S.B.’ya ait 06 JV 629 plakalı araçla kaçtı. Şahsın parayı taşıma görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayı gördüğünü söyleyen esnaflardan Adnan Köz, “Banka arabasını soymuşlar buradan geçerken, arkadaşı koşarken gördüm ondan sonra kamera kaydına baktım. Polisler geldi, o sıra buradan güvenlik görevlisi geçti mi diye sordular. Geçti dedik. O ara kamera kaydına baktılar, iki tane sırt çantasını almış, adam aşağı doğru koşuyordu. Olay bundan ibaret” ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken şahsı arama çalışmaları sürüyor.

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