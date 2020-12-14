Başkentte bankaya soygun girişimi

Ankara’da sabah saatlerinde meydana geldiği öğrenilen banka soygunu girişimi esnasında güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda şahıs kıskıvrak yakalandı. Bu esnada bir vatandaşın da yaralandığı öğrenildi.

Ankara Valiliğinden soygun girişimi hakkında yapılan açıklamada, "Etimesgut ilçemizde bir banka şubesine yönelik silahlı soygun girişiminde bulunan bir şahıs, güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda yakalanmış olup müdahale sırasında yaralanan bir vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili detaylı tahkikat sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

