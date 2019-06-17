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Başkent’te Banker Bilo filmini aratmayan olay

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 10:34 | Son Güncelleme

Ankara’da otobüsler ile kaçak göçmenleri şehir merkezine getirip bırakan kişiler kaçtı.Ankara’da sabah saatlerinde Şener Şen’in Banker Bilo filmini aratmayan bir olay yaşandı.

Başkent’te Banker Bilo filmini aratmayan olay

Ankara’da otobüsler ile kaçak göçmenleri şehir merkezine getirip bırakan kişiler kaçtı.
Ankara’da sabah saatlerinde Şener Şen’in Banker Bilo filmini aratmayan bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 33 Afgan, 30 Pakistan, 12 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 75 erkekten oluşan grup, 63 F 3072, 63 F 7839 ve 63 F 3002 plakalı otobüslerle Alparslan Türkeş Bulvarı’na getirilerek bırakıldı. Otobüs şoförleri daha sonra bölgeden ayrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çiftlik Polis Merkez Amirliğine getirdi. Yapılan işlemlerinin ardından grup İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilip, sınır dışı edilecek.

Başkent’te Banker Bilo filmini aratmayan olay

Başkent’te Banker Bilo filmini aratmayan olay

Başkent’te Banker Bilo filmini aratmayan olay

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