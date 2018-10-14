Başkentte baraka yangını

Çankaya ilçesinde bir akaryakıt istasyonu yakınındaki barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
İşçi Blokları Mahallesi 1516'ıncı Cadde'de bulunan akaryakıt istasyonunun arkasında boş arazideki barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında baraka içerisindeki bir tüpün patlaması ve barakanın akaryakıt istasyonuna yakın olması, endişeye yol açtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Yangında can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen bir kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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